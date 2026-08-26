Мемы, в которых логика сдалась

Перед вами коллекция изображений, в которой привычная логика капитулирует без единого выстрела. Случайные мемы сталкиваются здесь друг с другом, словно незнакомцы в переполненном лифте, порождая ничем не сдерживаемый абсурд.
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