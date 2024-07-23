Вашингтон отказывается от диалога с Россией по вопросу дипсобственности

Переговоры между Россией и США по вопросу возврата российской дипломатической собственности, в одностороннем порядке арестованной Вашингтоном в 2016–2017 годах, отсутствуют, заявил «Известиям» посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
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