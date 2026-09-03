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Такого не было 7 лет: Boeing впервые с 2019 года обошла Airbus по месячным поставкам самолетов

Такого не было 7 лет: Boeing впервые с 2019 года обошла Airbus по месячным поставкам самолетов

63 против 58 Boeing впервые с 2019 года обошла Airbus по месячным поставкам коммерческих самолетов: в августе американская компания передала клиентам 63 лайнера, европейская — 58.

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