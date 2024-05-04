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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Команда Навального разоблачила Иванова еще в 2022 году, а арестовали его только сейчас. Почему? И как быть с остальными расследованиями?

С момента задержания бывшего заместителя обороны Тимура Иванова прошло всего две недели, а об этом громком дело почему-то все начинают забывать, что довольно странно, особенно учитывая то рвение с которым даже провластные СМИ принялись освещать эту тему.

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