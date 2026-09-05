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Аргументы и Факты

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Киев замер в ужасе после слов Путина: главная новость СВО 5 сентября

Киев замер в ужасе после слов Путина: главная новость СВО 5 сентября

Президент России Владимир Путин дал чёткое указание не наносить удары по Киеву в течение трёх суток — такое распоряжение, как сообщил журналистам Дмитрий Песков, связано с подготовкой визита американских спецпосланников в украинскую столицу.

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