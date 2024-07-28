Эксперт раскрыл особенности НПФ и назвал 3 способа перевода пенсионных накоплений

МОСКВА, 28 июля, ФедералПресс. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) предоставляют россиянам множество возможностей: сохранять и увеличивать свои пенсионные сбережения, самостоятельно или с помощью работодателя откладывать на дополнительную пенсию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии