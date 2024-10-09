ГИБДД предложило ввести новые ограничения для водителей в России

ГИБДД выступило с предложением ввести новые ограничения для водителей в России. Инспекция захотела ограничить установку нештатных двигателей повышенной мощности, а также запретить удлинять раму машины в кустарных условиях.
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