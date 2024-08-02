Сергей Собянин рассказал о поддержке участников СВО и их семей в Москве

Прием посетителей ведется со вторника по воскресенье с 09:00 до 21:00 В Москве власти оказывают участникам СВО юридическую и психологическую помощь, содействуют в поиске работы и медицинской реабилитации.
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