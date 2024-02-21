На акции протеста фермеров в Польше появился трактор с флагом СССР и призывом к Путину навести порядок на Украине и в Брюсселе

Польские репортёры увидели на акции протестов местных фермеров настоящую «зраду». И состоит она даже не в том, что польские аграрии призывают правительство запретить действие так называемой «сухопутной зерновой сделки», вываливая украинское зерно на асфальт и рельсы, в том, какие лозунги можно увидеть на сельскохозяйственной технике манифестантов.