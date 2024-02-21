НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

next WAR

2 подписчика

На акции протеста фермеров в Польше появился трактор с флагом СССР и призывом к Путину навести порядок на Украине и в Брюсселе

На акции протеста фермеров в Польше появился трактор с флагом СССР и призывом к Путину навести порядок на Украине и в Брюсселе

Польские репортёры увидели на акции протестов местных фермеров настоящую «зраду». И состоит она даже не в том, что польские аграрии призывают правительство запретить действие так называемой «сухопутной зерновой сделки», вываливая украинское зерно на асфальт и рельсы, в том, какие лозунги можно увидеть на сельскохозяйственной технике манифестантов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх