На акции протеста фермеров в Польше появился трактор с флагом СССР и призывом к Путину навести порядок на Украине и в Брюсселе

Польские репортёры увидели на акции протестов местных фермеров настоящую «зраду». И состоит она даже не в том, что польские аграрии призывают правительство запретить действие так называемой «сухопутной зерновой сделки», вываливая украинское зерно на асфальт и рельсы, в том, какие лозунги можно увидеть на сельскохозяйственной технике манифестантов.
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