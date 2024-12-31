Сын Наташи Королевой после свадьбы остался без волос

Сын певицы Наташи Королевой, Архип, продолжает экспериментировать со своим имиджем. Осенью, сразу после свадьбы, 22-летний молодой человек решил избавиться от длинных волос и сделал стрижку «под насадку».
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