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SHOT: заказчиком убийства Алихаджиева стал бизнесмен из Ингушетии

SHOT: заказчиком убийства Алихаджиева стал бизнесмен из Ингушетии

Заказчиком убийства бывшего зампреда правительства Ингушетии и ныне помощника депутата Госдумы РФ Шерипа Алихаджиева является 45-летний бизнесмен Башир Омарходжаев, который продавал стройматерилы в Ингушетии.

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