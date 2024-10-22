SHOT: заказчиком убийства Алихаджиева стал бизнесмен из Ингушетии

Заказчиком убийства бывшего зампреда правительства Ингушетии и ныне помощника депутата Госдумы РФ Шерипа Алихаджиева является 45-летний бизнесмен Башир Омарходжаев, который продавал стройматерилы в Ингушетии.
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