Фанат Канье Уэста через суд требует 160 тыс. рублей за концерт

Москвич Максим З. через суд требует 160 тыс. рублей с организаторов концерта Канье Уэста в России. Он хочет вернуть деньги за билеты и компенсировать затраты на гостиницу и транспорт, поскольку судьба события остаётся неопределённой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ ИИ улучшит работу...
- ХЛ "Люди стали лучше...
- Заявление Путина ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым