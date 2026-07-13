Агрессивный сисадмин из Крыма будет два года мести улицы за экстремистские комментарии в соцсетях

Суд приговорил жителя Симферопольского района к 2 годам принудительных работ за призывы к экстремизму в соцсетях, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Крыма Установлено, что мужчина в феврале 2025 года в одной из социальных сетей разместил комментарии, содержащие призывы к экстремистской деятельности, направленной на осуществление насильственных действий в отношении группы лиц по признаку национальности.
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