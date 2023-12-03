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Закон, порядок, государство

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Мини мисс Приморья, история Суворовского и взорванный храм: итоги недели от ИА UssurMedia

Мини мисс Приморья, история Суворовского и взорванный храм: итоги недели от ИА UssurMedia

Самая красивая девочка Приморья живет в УссурийскеКак год встретишь — так его и проведешь. Именно эта примета стала знаковой для 8-летней жительницы Уссурийска Виктории Цой, взявшей корону Little Miss Уссурийск-2023 (0+) в феврале нынешнего года и Гран-при конкурса красоты для самых маленьких "Мини мисс Приморский край — 2023" (0+) в ноябре.

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