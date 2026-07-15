В крымском Джанкое мобильная связь будет работать по графику 8 часов в сутки. С 08:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00 связь и интернет будут работать, а в остальное время связи не будет вообще.
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В крымском Джанкое мобильная связь будет работать по графику 8 часов в сутки. С 08:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00 связь и интернет будут работать, а в остальное время связи не будет вообще.
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