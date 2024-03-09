У «Интера» 75 очков в первых 28 турах Серии А. Больше в истории лиги набирала лишь команда Манчини в сезоне-2006/07

После сегодняшней победы над «Болоньей» (1:0) команда Симоне Индзаги лидирует в турнирной таблице чемпионата, набрав 75 очков – лишь однажды в истории Серии А команде удавалось набрать больше на аналогичном отрезке сезона.
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