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Православный архиепископ передал Трампу крест с фразой «Иди и победи»

Православный архиепископ передал Трампу крест с фразой «Иди и победи»

Глава Американской архиепископии Константинопольского Патриархата, архиепископ Элпидофор (Ламбриниадис), обратился к президенту Дональду Трампу с необычным посланием, прозвучавшим во время торжеств по случаю Дня независимости Греции 25 марта в Белом доме.

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