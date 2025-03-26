Православный архиепископ передал Трампу крест с фразой «Иди и победи»

Новости внутренней и внешней политики в России

Глава Американской архиепископии Константинопольского Патриархата, архиепископ Элпидофор (Ламбриниадис), обратился к президенту Дональду Трампу с необычным посланием, прозвучавшим во время торжеств по случаю Дня независимости Греции 25 марта в Белом доме.