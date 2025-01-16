FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 848 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Vlasov
    Того, кто так едет, нужно гнать с дороги и отбирать права, т. к. это потенциальные убийцы.В ГАИ объяснили, ...
  • sylpfide sylpfide
    Очень впечатлила высота потолков, ну а все остальное не для жизни обычных людей.Что внутри самой ...
  • ШКИПЕР
    Сплошной фарс А по простому - выпендрёж.Что внутри самой ...

Аллера досрочно вернули «Боруссии» – не заиграл в аутсайдере Ла Лиги. 0+0 от финалиста ЛЧ

Аллера досрочно вернули «Боруссии» – не заиграл в аутсайдере Ла Лиги. 0+0 от финалиста ЛЧ

Теперь уехал в «Утрехт». Себастьян Аллер досрочно покинул испанский «Леганес» – финалист ЛЧ-2023/24 не впечатлил результативностью (без голевых действий в девяти матчах), клубы договорились о расторжении аренды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх