Аллера досрочно вернули «Боруссии» – не заиграл в аутсайдере Ла Лиги. 0+0 от финалиста ЛЧ

Теперь уехал в «Утрехт». Себастьян Аллер досрочно покинул испанский «Леганес» – финалист ЛЧ-2023/24 не впечатлил результативностью (без голевых действий в девяти матчах), клубы договорились о расторжении аренды.
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