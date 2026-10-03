ВС России уничтожили ДРГ ВСУ в Сумской области

Диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВСУ ликвидировали военнослужащие ВС России в Сумской области, сообщает 3 октября ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
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