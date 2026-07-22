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Царьград

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Песков предсказал прямой ущерб от 21-го пакета санкций ЕС

Песков предсказал прямой ущерб от 21-го пакета санкций ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с введением 21-го пакета санкций ЕС экономическое воздействие на европейские страны станет более ощутимым, поскольку новые санкции будут наносить прямой ущерб их экономике.

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