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Регион 29

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На территории Архангельской области на неделе зарегистрировано 145 преступлений

На территории Архангельской области на неделе зарегистрировано 145 преступлений

Из которых 28 относятся к категории тяжких и особо тяжких. Правоохранителями раскрыто 56 преступлений, включая 47 фактов противоправной деятельности прошлых лет.

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