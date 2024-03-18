Литва де-факто объявила войну России

На Украине погиб литовский наемник Тадас Тумас. Сама по себе смерть наемника – рядовое событие. Тем более, что есть информация о гибели в ходе СВО и массы наемников из других стран НАТО – от Польши до США.
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