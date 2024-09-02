Актер Мерзликин рассказал о съемках со Светлаковым и Горбань

Актер Мерзликин заявил, что получил удовольствие от работы с Марией Горбань Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП Актер Андрей Мерзликин рассказал о совместных съемках фильма “Беляковы в отпуске” с Сергеем Светлаковым и Марией Горбань.