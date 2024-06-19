Концерт памяти Юрия Шатунова вновь пройдет в Караганде

В Центральном парке города снова прозвучат любимые всеми хиты группы «Ласковый май» и Юрия Шатунова. Знаменитый певец ушел из жизни совсем недавно, но поклонники его творчества продолжают чтить память и исполнять песни.
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