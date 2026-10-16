В проекте областного бюджета Самарской области на достройку станции метро «Театральная» заложено 2,9 млрд рублей, завершить работы планируется в декабре 2026 года, а открыть станцию — в первом квартале 2027 года.
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