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Закон, порядок, государство

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На выставку меха приглашают уссурийцев 7-8 октября

На выставку меха приглашают уссурийцев 7-8 октября

Только 7-8 октября в Доме художника города Уссурийска пройдёт выставка меховых изделий (0+). Уссурийцев приглашают посетить ярмарку с потрясающими ценами на лучшие модели шуб! Покупателей ждут: — Шубы из эко-меха за 15 000 рублей — легкие, комфортные и доступные для всех! — Норковые шубы от 38 000 рублей — роскошь и элегантность в одной модели.

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