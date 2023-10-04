На выставку меха приглашают уссурийцев 7-8 октября

Только 7-8 октября в Доме художника города Уссурийска пройдёт выставка меховых изделий (0+). Уссурийцев приглашают посетить ярмарку с потрясающими ценами на лучшие модели шуб! Покупателей ждут: — Шубы из эко-меха за 15 000 рублей — легкие, комфортные и доступные для всех! — Норковые шубы от 38 000 рублей — роскошь и элегантность в одной модели.