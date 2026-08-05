Ростислав Ищенко: Даже если и планируется уничтожение Украины, об этом нам сообщат только по факту достижения цели В Польше начали бить бандеровцев, хотя сами поляки во главе с Дзержинским Украину и создавали Михаил Зубов Фото: Volha Shukaila / Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Ростислав Ищенко Граждане Польши всё активнее демонстрируют враждебность по отношению к украинцам.