Вынесен заочно приговор гражданке Грузии, воевавшей на стороне украинских вооруженных формирований

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации собраны доказательства, признанные Верховным Судом Донецкой Народной Республики достаточными, для вынесения приговора заочно гражданке Грузии Гванце Гелашвили.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии