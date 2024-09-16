Челнинцы доставили гуманитарную помощь в зону СВО

Активисты из Набережных Челнов доставили гуманитарную помощь бойцам в зону спецоперации. На этот раз они передали военнослужащим генератор, приобретенный жителем поселка Старые Челны Эдуардом Чемкаревым, продукты питания, одежду, средства гигиены, маскировочные сети, блиндажные свечи, матрасы, медикаменты.
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