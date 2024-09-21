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ВВС США опубликовали первое видео полета В-21 Raider

ВВС США опубликовали первое видео полета В-21 Raider

В ходе конференции в Вашингтоне с участием представителей командования ВВС США и руководства компании Northrop Grumman были опубликованы первые фото и видео летных испытаний нового стратегического бомбардировщика В-21 Raider, который к 2050 году должен заменить своих устаревших предшественников В-52, В-1 Lancer и B-2 Spirit.

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