ЕС "отменил" санкции вслед за Францией. Газ пошёл по трубам

Страны ЕС последовательно "отменяют" санкции против России, увеличивая закупки русского газа. Вслед за Францией, которая массово получает сжиженный газ из нашей страны, поставки топлива нарастили и другие страны ЕС.
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