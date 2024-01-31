Мишустин показал, как власть будет работать с бизнесом

Власти РФ нашли эффективный способ взаимодействия с бизнес-структурами. Административная свобода и сокращение налоговой нагрузки на Дальнем Востоке позволили привлечь в регион инвестиции и запустить строительство инфраструктуры.
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