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Царьград

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Пазл начинает складываться. Теперь всё серьёзно. Зачем на самом деле прилетал директор ЦРУ?

Пазл начинает складываться. Теперь всё серьёзно. Зачем на самом деле прилетал директор ЦРУ?

Тайный визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву долго оставался загадкой. Однако новые сообщения западных СМИ, встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко и активизация дипломатических контактов позволяют предположить, что речь идёт не о рядовом обмене сигналами, а о попытке запустить новый этап переговоров по Украине.

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