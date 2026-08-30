Пазл начинает складываться. Теперь всё серьёзно. Зачем на самом деле прилетал директор ЦРУ?

Тайный визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву долго оставался загадкой. Однако новые сообщения западных СМИ, встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко и активизация дипломатических контактов позволяют предположить, что речь идёт не о рядовом обмене сигналами, а о попытке запустить новый этап переговоров по Украине.