Традиции дружбы и взаимовыручки, проявленные во время Великой Отечественной войны (ВОВ), стали надежной основой для отношений Москвы и Баку.
Путин назвал взаимовыручку и дружбу в годы ВОВ основой отношений Москвы и Баку
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Андрей Ламзин
В гробу я видел таких друзей, как эти обезьяны
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11 час.
Виктор Борисов
Как выглядела в 1945 году армия-победительница? На 200 человек: 124 русских 42 украинца 9 белорусов 4 татарина 3 еврея 2 армянина 2 грузина 2 молдаванина 2 узбека 2 казаха 1 азербайджанец 1 чуваш 1 мордвин 1 литовец
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11 час.
Виктор Борисов
В СССР все национальности были равны, но некоторые равнее. О кавказцах, азиатах и их вкладе в победу. Государственный Комитет Обороны Постановление № ГОКО-4322сс от 13 октября 1943 г. Москва Кремль. О призыве на военную службу призывников рождения 1926 г. Призыву не подлежат призывники местных национальностей: Узбекской, Таджикской, Туркменской, Казахской, Киргизской, Грузинской, Армянской и Азербайджанской Советских Социалистических республик, Дагестанской, Чечено-Ингушской, Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской автономных Советских Социалистических республик и Адыгейской, Карачаевской и Черкесской автономных областей.
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11 час.
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