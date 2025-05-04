Путин назвал взаимовыручку и дружбу в годы ВОВ основой отношений Москвы и Баку

Виктор Борисов

В СССР все национальности были равны, но некоторые равнее. О кавказцах, азиатах и их вкладе в победу. Государственный Комитет Обороны Постановление № ГОКО-4322сс от 13 октября 1943 г. Москва Кремль. О призыве на военную службу призывников рождения 1926 г. Призыву не подлежат призывники местных национальностей: Узбекской, Таджикской, Туркменской, Казахской, Киргизской, Грузинской, Армянской и Азербайджанской Советских Социалистических республик, Дагестанской, Чечено-Ингушской, Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской автономных Советских Социалистических республик и Адыгейской, Карачаевской и Черкесской автономных областей.