Путин расписался на фотографии строящегося танкера-газовоза "Петр Столыпин"

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин расписался на фотографии танкера-газовоза "Петр Столыпин", который строится на верфи "Звезда" в Приморском крае.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым