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Казанда автомобиль юлдагы чокырга төшеп киткәннән соң урамны су баскан

Казанның Адоратский урамындагы 31а йорты янында җиңел автомобиль чокырга төшеп киткән. Нәтиҗәдә, урамны су баскан.

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