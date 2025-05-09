Необычные страницы Победы: малоизвестные факты о Великой Отечественной войне Ирина Валькова80 лет назад, 9 мая 1945 года, в поверженном Берлине был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии.
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