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Каннаваро – кандидат на пост тренера сборной Италии, возможен тандем с Липпи. Федерация хочет продолжить работу с Манчини

Роберто Манчини вряд ли уйдет с поста тренера сборной Италии. Итальянцы не смогли выйти на ЧМ-2022, проиграв Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыковом матче.

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