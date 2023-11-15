Главному криминальному авторитету Смоленщины и его подельникам вынесли приговор

Господин Радченков более десяти лет был «положенцем» и руководил преступным миром Смоленский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении криминального авторитета региона и двух его подельников.
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