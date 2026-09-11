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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никола Йокич: «Против меня все защищаются хорошо. Зубац, Нуркич. Не говоря уже о Вембаньяме»

Центрового « Денвера » Николу Йокича спросили, кто лучше всего опекает его в НБА . «Все. Некоторые команды отлично делают это на командном уровне.

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