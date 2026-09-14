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Форвард «Ак Барса» Хэйс: «Пельмени со сметаной – это пока мое любимое русское блюдо. Жена очень рада возможности приехать в Россию – это интересный опыт для нас»

Нападающий « Ак Барса » Кевин Хэйс поделился мыслями о решении перебраться в КХЛ . – В России всегда рады, когда сюда приезжают известные игроки НХЛ.

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