НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

48 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Молодцы!Представлен к мед...
  • ruslava Митькина
    Если школа ее имени, так пусть сама и оплачивает ее строительство. Опять пытается хватать каштаны из огня чужими рука...Министр спорта РТ...
  • Анастасия Суслова
    Ага, вы сегодня их известили, а они же как тот котенок в мультике завтра пойдут, потому что их ждут... рука-лицо просто!Завтра сотрудники...

МРОТ в Татарстане: как рассчитывается и на что влияет

МРОТ в Татарстане: как рассчитывается и на что влияет

Фото: © «Татар-информ» Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это установленный государством минимальный уровень заработной платы, который работодатель обязан выплачивать сотруднику за полный рабочий месяц при стандартных условиях: трудоустройство на полной ставке, отработка всех положенных часов/смен в месяце и так далее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх