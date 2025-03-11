МРОТ в Татарстане: как рассчитывается и на что влияет

Фото: © «Татар-информ» Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это установленный государством минимальный уровень заработной платы, который работодатель обязан выплачивать сотруднику за полный рабочий месяц при стандартных условиях: трудоустройство на полной ставке, отработка всех положенных часов/смен в месяце и так далее.