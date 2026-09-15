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Мировое обозрение

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Как Россия уничтожает логистику ВСУ...

Как Россия уничтожает логистику ВСУ...

Удары по украинским локомотивам перестали быть эпизодом войны и превратились в системную операцию, которая методично лишает Вооружённые силы Украины главного канала снабжения.

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