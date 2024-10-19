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Оторвали врагам крылья. Три «натовских» аэродрома Украины разбомблены в хлам

Оторвали врагам крылья. Три «натовских» аэродрома Украины разбомблены в хлам

Оторвали врагам крылья. Три «натовских» аэродрома Украины разбомблены в хлам Юлия СоколоваБеспощадность и точность российских ударов по военным объектам Украины стали настоящим испытанием даже для натовских военных специалистов.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Красный карандаш то ещё не затупился красные линии-то проводить? Звезданули бы ядеркой самой маленькой мощности по какому-нибудь подозрительному аэродрому. Вот это было бы любо!
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