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МОК ответил на критику Украины по участию России в Олимпиаде в Париже

МОК ответил на критику Украины по участию России в Олимпиаде в Париже

Другие , 31 янв, 08:36  0  В МОК назвали клеветническими заявления Украины по допуску России на Олимпиаду-2024 В комитете отметили, что заявления украинской стороны не могут служить основой для какой-либо конструктивной дискуссии Фото: Getty Images Международной олимпийский комитет (МОК) отвергает заявления со стороны Украины по возможному допуску российских спортсменов к Олимпиаде 2024 года в Париже, об этом говорится в официальном заявлении организации, которое приводит Reuters.

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