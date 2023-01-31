МОК ответил на критику Украины по участию России в Олимпиаде в Париже

Другие , 31 янв, 08:36 0 В МОК назвали клеветническими заявления Украины по допуску России на Олимпиаду-2024 В комитете отметили, что заявления украинской стороны не могут служить основой для какой-либо конструктивной дискуссии Фото: Getty Images Международной олимпийский комитет (МОК) отвергает заявления со стороны Украины по возможному допуску российских спортсменов к Олимпиаде 2024 года в Париже, об этом говорится в официальном заявлении организации, которое приводит Reuters.