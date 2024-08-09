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Петербургский дневник

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Прокуратура Бахчисарая добилась проведения ремонтных работ памятника А.С.Пушкина

Прокуратура Бахчисарая добилась проведения ремонтных работ памятника А.С.Пушкина

Решение было вынесено судом В эту пятницу, 9 августа, телеканал “Крым 24” рассказал, что прокуратура Бахчисарая потребовала у администрации города провести ряд ремонтных работ по обновлению памятника Александра Пушкина.

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