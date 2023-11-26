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Пеп пошутил о голах Холанда в АПЛ за 48 матчей, ударив кулаком по столу: «Всего 50?»

Пеп пошутил о голах Холанда в АПЛ за 48 матчей, ударив кулаком по столу: «Всего 50?»

В матче АПЛ с «Ливерпулем» (1:1) нападающий «Манчестер Сити» забил 50-й гол в лиге. На это норвежцу потребовалось 48 матчей – меньше всех.

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