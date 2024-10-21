В Москве наградят представителей креативной индустрии

В пятницу, 25 октября, в Москве в особняке первого в России Музея ватной игрушки состоится торжественная церемония награждения X премии МАПП «ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ — 2024» для российских производителей бизнес-сувенирной и подарочной продукции.
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