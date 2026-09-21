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Царьград

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Вайдель предложила Германии возобновить закупки российского газа

Вайдель предложила Германии возобновить закупки российского газа

Алиса Вайдель, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии", заявила о важности восстановления закупок российского газа для экономики Германии.

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Владимир Наумов

Немецкая промышленность мечтает о возобновлении поставок ДЕШОВОГО российского газа!!! А Россия имеет такие же мечты или хотя бы догадки??? Сколько немца не корми, ему всё равно, как минимум в Москву и Крым хочется... Почти как Украина помнится от кравчука до зе, "мриями тешилась" о кружевных трузелях и ЕС - только в еуропе об этом даже догадываться не желали...