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«Будет больше судебных разбирательств»: как западные нейросети обучались на «краденой» музыке

«Будет больше судебных разбирательств»: как западные нейросети обучались на «краденой» музыке

Продюсер Иосиф Пригожин предостерёг от использования произведений без согласования с правообладателями, а медиаменеджер Николай Картозия пообещал присоединиться к иску против разработчиков нейросети Suno, которые взяли его мелодии без разрешения.

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