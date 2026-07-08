«Будет больше судебных разбирательств»: как западные нейросети обучались на «краденой» музыке

Продюсер Иосиф Пригожин предостерёг от использования произведений без согласования с правообладателями, а медиаменеджер Николай Картозия пообещал присоединиться к иску против разработчиков нейросети Suno, которые взяли его мелодии без разрешения.
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